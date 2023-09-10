Салехард, 10 сентября, 2023, 10:03 — ИА Регнум. Действующего губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова переизбрали на второй срок депутаты законодательного собрания региона. Это 10 сентября следует из итогов голосования.

Yanao.ru Дмитрий Артюхов

Тайное голосование проходило на внеочередном заседании, и в ходе него за кандидатуру Артюхова отдали свои голоса 17 депутатов ЯНАО.

Два депутата проголосовали за Александра Голубенко (ЛДПР), один — за Максима Лазарева («Справедливая Россия»), также один бюллетень был признан недействительным.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 24 августа внёс на рассмотрение заксобрания ЯНАО три кандидатуры на пост губернатора региона. Ими стали действующий губернатор Артюхов и депутаты парламента округа Голубенко и Лазарев.

Дмитрий Артюхов 14 августа отправился в традиционную поездку по региону — «Честный маршрут». В ходе неё он проехал по 1000 километров за рулём, оценив темп и качество работ на стройках и дорогах.