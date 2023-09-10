Москва, 10 сентября, 2023, 09:57 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков вернулся в борьбу за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе. Такое мнение 10 сентября высказал менеджер спортсмена Иван Банников.

(сс) S.Troshchenko Александр Волков

По словам менеджера, которые привел ТАСС, недавняя досрочная победа Волкова над представителем Австралии Таем Туивасой в Сиднее — это результат огромной работы, проделанной спортсменом.

«Рано ещё говорить о сопернике, сейчас нужно выдохнуть и дождаться чемпионского боя и его результатов. Саша всегда в этой гонке, и теперь он стал ближе к цели. Сценарий простой — бой за титул», — сказал он.

В ночь на 9 сентября Волков победил удушающим приёмом во втором раунде Туивасу на турнире UFC в Сиднее. Действующим чемпионом UFC в тяжёлом весе является Джон Джонс, который 12 сентября встретится в октагоне со своим соотечественником Стипе Миочичем.

Как сообщало ИА Регнум, 26 августа американский боец Макс Холлоуэй победил Корейского зомби Чон Чхан Сона на турнире UFC в Сингапуре. Представитель США нокаутировал своего оппонента в третьем раунде.

Экс-претендент на титул чемпиона UFC Джефф Монсон 19 августа завершил карьеру в боксе. По словам бойца, он устал от бокса и теперь будет выступать только в ММА.