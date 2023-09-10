Нью-Дели, 10 сентября, 2023, 09:53 — ИА Регнум. Американский президент США Джо Байден пропустит третью сессию саммита G20: он досрочно завершил участие в мероприятиях в Нью-Дели и отправился во Вьетнам, сообщило 10 сентября агентство Press Trust of India.

Center for American Progress Action Fund Джо Байден

«Президент Соединённых Штатов Джо Байден сегодня утром отбыл во Вьетнам после участия в саммите G20 в Дели», — сообщило агентство.

Американский лидер не стал принимать участие в запланированной на 10 сентября третьей сессии «Одно будущее» саммита.

Как сообщало ИА Регнум, итоговое коммюнике саммита лидеры G20 подписали в первый день его работы — 9 сентября. Со стороны России в саммите участвует глава МИД Сергей Лавров.

В саммите в этом году не приняли участие президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. 10 сентября во Владивостоке открылся Восточный экономический форум, который продлится до 13 сентября.