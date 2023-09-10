Байден досрочно покинул мероприятия саммита G20
Нью-Дели, 10 сентября, 2023, 09:53 — ИА Регнум. Американский президент США Джо Байден пропустит третью сессию саммита G20: он досрочно завершил участие в мероприятиях в Нью-Дели и отправился во Вьетнам, сообщило 10 сентября агентство Press Trust of India.
«Президент Соединённых Штатов Джо Байден сегодня утром отбыл во Вьетнам после участия в саммите G20 в Дели», — сообщило агентство.
Американский лидер не стал принимать участие в запланированной на 10 сентября третьей сессии «Одно будущее» саммита.
Как сообщало ИА Регнум, итоговое коммюнике саммита лидеры G20 подписали в первый день его работы — 9 сентября. Со стороны России в саммите участвует глава МИД Сергей Лавров.
В саммите в этом году не приняли участие президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. 10 сентября во Владивостоке открылся Восточный экономический форум, который продлится до 13 сентября.