Вашингтон, 10 сентября, 2023, 09:47 — ИА Регнум. Администрация Соединённых Штатов не исключает возможности начала поставок Украине тактических баллистических ракет дальнего действия ATACMS, однако на данный момент ещё не готова объявить о них. Об этом 9 сентября заявил на брифинге заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.

Army.mil Ракетa ATACMS

«Мы ничего не исключаем на данный момент. Нам нечего объявить о решениях относительно новых средств [для Украины]», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать публикацию телеканала ABC о возможности включения ATACMS в новый пакет американской военной помощи киевским властям.

Он уточнил, что американская сторона собирается поставлять Украине оружие, которое позволит ей «добиваться успеха на поле боя».

Как сообщало ИА Регнум, 9 сентября телеканал ABC News распространил информацию о том, что в Белом доме склоняются к передаче Киеву ракет ATACMS. По данным источника телеканала, такой вид ракет может быть включён в предстоящий пакет военной помощи США.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 7 сентября обсудили поставки ATACMS Киеву. Украинский министр указал, что киевские власти надеются получить это оружие от Вашингтона.

Ранее Россия направила странам НАТО ноту по поводу поставок Киеву вооружений. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с оружием для украинской армии — это законная цель для российских войск. Он подчеркнул, что передача оружия и обучение военных ВСУ США и НАТО — это прямое участие в вооружённом конфликте на территории Украины.