Эр-Рияд, 10 сентября, 2023, 09:40 — ИА Регнум. Пробуждение южных стран, в частности государств Африканского континента, станет «смертельным ударом» по Европе. Об этом 10 сентября написала саудовская газета Okaz.

Иван Шилов ИА REGNUM Африка

По словам автора публикации, каждому знакомому с историей Европы и США известно о «количестве потерянных человеческих жизней», на котором были созданы эти страны, и сейчас, как считает автор, эти государства продолжают играть ту же «разрушающую роль», загримированную под «права человека и демократию».

«Европейская колонизация Африки не закончилась, потому что так дешевле и проще продолжать строить западные финансовые империи. Европейский колониализм поддерживается большинством международных институтов», — говорится в статье.

Автор отметил, что в это число, по его мнению, входят НАТО и ООН, и указал на то, что происходящие в Африке события пугают колонизаторов с Запада. Он уточнил, что одной из целей НАТО на Украине является сохранение западной однополярности в мире и стремление не позволить России и Китаю создать новый, многополярный миропорядок

«Но ещё одной миссией НАТО стало недопущение пробуждения Африки. Если восстание южных стран продолжится, это нанесёт смертельный удар по Европе», — указывается в публикации.

Появившиеся в странах Африки в последние годы освободительные движения неизбежно приведут к уничтожению «последних очагов» колониализма Европы в этой части света, добавил автор.

«Люди, которым известно о преступлениях европейских колонизаторов, — это африканцы. Они молчали и продолжают молчать об этом. Отсюда можно понять чувства народов Африки, когда они поднимают российский флаг. Они делают это, конечно, не для того, чтобы выступить против Украины. Но они ратуют за победу России над НАТО и империями европейского колониализма в прошлом и настоящем», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа военные объявили о перевороте в Габоне после того, как избирательный центр сообщил о победе действующего президента страны Али бен Бонго Ондимба, руководящего государством с 2009 года, на выборах с результатом 64,27% голосов. Его главный соперник Альберт Ондо Осса набрал 30,77% голосов.

В Нигере 26 июля произошёл военный переворот, когда президентская гвардия заблокировала руководителя страны Мохаммеда Базума в резиденции и объявила о его свержении. Глава созданного Национального совета спасения родины (НССР) Абдурахман Тчиани подписал указ о формировании в Нигере нового правительства переходного периода. Позднее он согласился на начало переговоров с лидерами Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

Старший преподаватель Восточного факультета СПбГУ, политолог-африканист Александр Зданевич 30 августа заявил ИА Регнум, что переворот в Нигере и происходящие в Габоне события — это звенья одной цепи. По словам эксперта, африканские страны таким образом пытаются полностью уйти от влияния Франции и стать независимыми государствами, чтобы позволить себе выбирать совершенно новое правительство.