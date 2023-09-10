Южно-Сахалинск, 10 сентября, 2023, 09:22 — ИА Регнум. Потерявшегося в лесу на Сахалине грибника нашли живым, сообщили 10 сентября в пресс-службе МЧС РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«Пять специалистов поисково-спасательного отряда им В. А Полякова нашли потерявшегося в лесу между Южно-Сахалинском и Холмском, — сообщили в ведомстве. — Вывели в безопасное место и передали медикам».

Житель Сахалина потерялся во время похода за грибами. Он и его товарищ в лесу столкнулись с медведем. Один мужчина забрался на дерево, спасаясь от зверя, а втором скрылся в чаще.

Избежав встречи с медведем, мужчина обнаружил, что заблудился. Его товарищ нашёл дорогу домой. Начались поиски пропавшего.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября неподалёку от Новосибирска жители станции Безменово увидели медведя, бродившего по улицам. Специалисты отдела охраны животного мира взяли ситуацию под контроль с целью отловить животное.

Рядом с Уфом на улице 1 сентября также заметили бродившего медведя. Его увидели и засняли на видео в селе Михайловка.