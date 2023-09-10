Нью-Дели, 10 сентября, 2023, 09:08 — ИА Регнум. Мировому сообществу нужно отказаться от деления стран на развитые и развивающиеся. Об этом 10 сентября заявил президент Индонезии Джоко Видодо во время своего выступления на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Нью-Дели, его слова 10 сентября привёл секретариат индонезийского лидера.

Jakarta.go.id Джоко Видодо

«Нам необходимо положить конец дихотомии, которая разделяет [мир] на Север и Юг, развитые и развивающиеся [страны], на Восток и Запад», — сказал он.

Видодо уточнил, что Индонезия намерена продолжать высказывать мнения и отстаивать интересы государств Глобального Юга и поддерживать более широкое региональное представительство. Он также приветствовал участие Африканского союза в саммите G20.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2022 года президент Индонезии заявил, что индонезийская сторона будет бороться за интересы развивающихся стран во время своего председательства в G20. Он добавил, что это председательство восстановит лидерство Индонезии в глазах всего мира.

Индонезия была председателем G20 в прошлом году. В этом году саммит «двадцатки» проходит в Нью-Дели 9 — 10 сентября.