Владивосток, 10 сентября, 2023, 09:00 — ИА Регнум. Количество DDoS-атак на «Сбер» во II квартале выросло до 32 с 22 в предыдущем квартале. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сбер

«Мы видим, что количество кибератак на организации финансовой сферы в России остается повышенным. В отношении Сбербанка во II квартале 2023 года было проведено 32 DDoS-атаки, в то время как в I квартале — 22», — отметил топ-менеджер.

При этом «Сбер» с начала 2022 года реализует стратегию по импортозамещению средств кибербезопасности и переходу на продукты собственной разработки. Например, полностью на отечественных решениях построен центр мониторинга и реагирования на инциденты кибербезопасности — Security Operation Center «Сбера». По словам Кузнецова, собственные разработки Сбербанка в сфере кибербезопасности составляют 95 процентов.

В сфере защиты инфраструктуры «Сбер» продолжает вести работу по замене зарубежных вендорских продуктов на российские аналоги и компонеты собственного производства.

«При этом в ряде случаев производимые сегодня отечественные средства защиты необходимого функционала и требуемой производительности не имеют. Прежде всего, речь идет о высокопроизводительных межсетевых экранах, системах обнаружения и реагирования на сетевые атаки, системах контроля доступа к сети и системах защиты виртуализации. До 2025 года, когда в России уже будет запрещено использовать иностранное программное обеспечение на объектах критической информационной инфраструктуры, изменить ситуацию очень сложно. Поэтому сейчас совместно с регуляторами ведется работа по поиску компромиссных решений», — добавил топ-менеджер.