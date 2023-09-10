Москва, 10 сентября, 2023, 09:01 — ИА Регнум. Российские артиллеристы рассказали о приоритетных целях для их боевой работы в зоне спецоперации. Видеозапись их рассказа 10 сентября опубликовало Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Старший наводчик орудия Д-20 с позывным Кот отметил, что артиллерийский расчёт получает цели с пункта управления, после чего старший офицер пересчитывает и выдаёт координаты на точку наводки. Затем военные наводят орудие с помощью панорамы.

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«Поражали легкобронированные автомобили, тяжелобронированную технику, например, БМП, скопления пехоты, гаубицы «три семёрки», а бывало, что отрабатывали и по «Крабам» — польским дальнобойным артиллерийским установкам», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 9 сентября портал Military Watch Magazine написал, что путём использования недорогих противотанковых ракетных комплексов «Корнет» российские войска увеличили эффективность уничтожения западной бронетехники.

По словам авторов, Вооружённые силы России прожигают её броню снарядами «Корнета». Именно из-за этого США долгое время опасались отправлять Киеву танки Abrams, так как при массовом уничтожении этих боевых машин это окажется ударом по престижу американского ВПК.