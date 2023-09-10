Анталья, Турция, 10 сентября, 2023, 08:50 — ИА Регнум. Третий дипломатический форум в турецкой Анталье пройдёт 1–3 марта, сообщило агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Мы с нетерпением ждём встречи с вами снова», — сообщили организаторы мероприятия.

Форум должен был состояться 10–12 марта 2023 года, но его отложили из-за землетрясений 6 февраля. Девиз мероприятия — «Эффективная дипломатия ради мира и порядка».

Второй Дипломатический форум под девизом «Думаем вместе, Действуем вместе» состоялся в 2022 году при участии лидеров 17 стран, 80 глав МИД и представителей 39 международных организаций.

Организатор мероприятия — МИД Турции. В рамках второго форума в Анталье 10 марта 2022 года прошла трёхсторонняя встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова, его украинского коллеги Дмитрия Кулебы и главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.