Владивосток, 10 сентября, 2023, 08:39 — ИА Регнум. Сбербанк выявил новую мошенническую схему с установкой от имени преступников приложений «Сбер 2.0» или «Поддержка Сбербанка», которые оказываются программами для удаленного доступа к устройству пользователя. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

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«Буквально на днях мы зафиксировали новую мошенническую схему: злоумышленник звонит клиенту от имени сотрудника «Сбера» и убеждает его установить приложения «Сбер 2.0» или «Поддержка Сбербанка», — рассказал Кузнецов. Если пользователь установит программу, киберпреступник сможет украсть его деньги и личную информацию. Поэтому соглашаться на установку программного обеспечения, полученного от сторонних лиц, нельзя.

«Если появляется новая версия настоящего [приложения] «Сбербанк онлайн», уведомление о необходимости обновления поступит клиенту либо непосредственно в мобильном приложении, либо по номеру 900», — подчеркнул он.

По словам Кузнецова, все чаще мошенники пытаются вовлечь в свои схемы сразу нескольких членов семьи. «После того как злоумышленники убеждают жертву перевести им деньги, они начинают расспрашивать ее о наличии родственников. Если человек убежден, что он спасает свои средства, он может оказать негативное влияние на своих родных. Результатом становятся еще более масштабные финансовые потери для всей семьи», — сказал он.