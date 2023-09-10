Нью-Дели, 10 сентября, 2023, 08:53 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров вместе с другими участниками саммита «Группы двадцати» (G20) принял участие в церемонии возложения венков к мемориалу Махатмы Ганди, расположенному в Нью-Дели, которую 10 сентября транслировали индийские телеканалы.

Иван Шилов, ИА REGNUM Сергей Лавров

Принимающие участие в церемонии встали по периметру мемориала и почтили молчанием память Ганди.

Всем гостям церемонии подарили традиционные индийские шарфы из ткани «кхади», с древних времён известной в Южной Азии. Этот материал считается символом борьбы Ганди за независимость Индии, так как он сам ткал такую ткань и призывал своих сторонников носить одежду из неё, чтобы не покупать одежду из фабричной английской ткани.

«Кхади» вместе с ручной прялкой стали символами гандизма и борьбы против британского колониализма в Индии.

Как сообщало ИА Регнум, 9 сентября премьер-министр Индии Нарендра Моди приветствовал прибывшего на саммит G20 в Нью-Дели Лаврова. Глава российского МИД обменялся с Моди рукопожатиями.

Сергей Лавров на саммите G20 в Индии возглавляет российскую делегацию по поручению президента России Владимира Путина.