Варшава, 10 сентября, 2023, 08:29 — ИА Регнум. Польша считает поддержку Украины отстаиванием своих национальных интересов, заявил глава комитета по иностранным делам польского Сейма Радослав Фогель в эфире Radio ZET.

Иван Шилов ИА Регнум Польша и Украина

Он пояснил, что Варшава будет видеть угрозу в украинской стороне в случае победы России над Киевом. Кроме того, парламентарий подчеркнул, что для польских властей якобы всегда будут «на первом месте» интересы своей страны и своего народа.

Фогель отметил, что Польша помогает Украине из гуманитарных соображений, а также из соображений «уважения международного права». Он призвал Киев осознать это.

Депутат предупредил, что Польша сохранит эмбарго на поставки украинского зерна и примет такое решение «с ЕС или без него». Вместе с тем он уточнил, что Варшава поможет Киеву в транзите продовольствия с Украины, но такая поддержка будет осуществляться только на условиях польской стороны.

Как сообщало ИА Регнум, 13 августа газета The Washington Post написала, что Украина может лишиться поддержки Польши по вине украинских властей. Один из экспертов, мнение которого приводится в статье, напомнил о конфликте между Варшавой и Киевом, который разгорелся в июле между странами из-за отказа от украинского зерна.

30 августа обозреватель газеты Myśl Polska Конрад Ренкас предупредил, что дальнейшая украинизация Польши может привести к образованию новой страны под названием Укрополия. Он также выразил мнение, что такое государство будет управляться только методами, успешно опробованными Киевом и включающими в себя политический террор, гонения оппозиции, аресты, ограничение гражданских и трудовых прав.