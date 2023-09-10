Нью-Дели, 10 сентября, 2023, 08:30 — ИА Регнум. Индийского водителя кортежа президента США Джо Байдена в Нью-Дели отстранили от исполнения обязанностей за подвоз в рабочее время частного клиента. Об этом 9 сентября сообщила газета Indian Express.

victrixia Водитель

По данным издания, водитель из индийского штата Харьяна был в составе передовой группы официального кортежа американского лидера, его компания заключила контракт с индийским МИД на развоз участников саммита «Группы двадцати» (G20).

Около 08:00 утра (05:30 мск) 9 сентября находящемуся на стоянке водителю позвонил его постоянный клиент — один из местных бизнесменов, попросивший его подвезти.

«Выезд кортежа Байдена был запланирован на 09:00 — 09:30, поэтому он решил подвезти клиента», — заявил источник изданию.

Он уточнил, что водитель довёз клиента до отеля «Тадж Махал», в котором остановился президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, где автомобиль остановила служба охраны, увидевшая многочисленные стикеры о принадлежности машины отелю Маурья и конвою Байдена.

«Службы безопасности получили уведомление об этом и были вынуждены вмешаться, не дав автомобилю въехать в отель. Сотрудники разведывательных служб опросили водителя и его пассажира, первый заявил, что не знал, что протокол запрещает такие поездки, и признался, что совершил ошибку, подрабатывая в служебное время», — добавил источник.

Затем правоохранители уведомили о произошедшем МИД страны, после чего водителя отстранили от работы в кортеже президента США. Его и пассажира отпустили, не предъявив им никаких обвинений.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что Байден не смог правильно выговорить имя наследного принца Саудовской Аравии на саммите G20. Президент США несколько раз пытался назвать принца по имени правильно, однако так и не смог этого сделать.

Позднее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск написал, что настоящий президент США не Байден, а тот, кто контролирует телесуфлёр американского лидера.