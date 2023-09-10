Санто-Доминго, 10 сентября, 2023, 08:15 — ИА Регнум. Как минимум восемь человек погибли в результате столкновения двух пассажирских автобусов на востоке Доминиканской Республики. Об этом 9 сентября пишет La Vanguardia.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Смертельная авария произошла около 06:00 по местному времени на шоссе Игуэй — Ла-Эль-О-Банда, в туристической провинции Ла-Альтаграсия. Столкнулись два пассажирских автобуса, развозивших по домам сотрудников отелей после окончания рабочего дня.

Среди погибших был водитель одного из автобусов, остальные семеро — пассажиры. Кроме того, госпитализированы трое пострадавших, один из них находится в реанимации. Причины и обстоятельства аварии, унесшей жизни восьми человек, устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Иванове четыре человека погибли, ещё один пострадал в результате столкновения автомобиля с жилым домом. По предварительным данным, легковой автомобиль врезался в жилой дом. В результате ДТП погибли четыре человека, один получил травмы разной степени тяжести.

Также сообщалось, что три человека погибли в ДТП с участием бензовоза и легкового автомобиля возле города Красный Сулин в Ростовской области. При лобовом столкновении бензовоз перевернулся, произошёл разлив топлива на проезжую часть. Часть трассы перекрыта, организовано реверсивное движение.