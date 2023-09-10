Берлин, 10 сентября, 2023, 08:00 — ИА Регнум. Принятая по итогам саммита «Большой двадцатки» (G20) декларация нарушила планы канцлера ФРГ Олафа Шольца «отвесить пощёчину» России, сообщила немецкая газета Zeit

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

Авторы статьи напомнили, что на встрече «Группы двадцати» в 2022 году страны организации «неожиданно» приняли документ, осуждающий специальную военную операцию России. При этом на Генеральной Ассамблее ООН, сессии которой проходили перед саммитом G20, такие страны — участницы «Большой двадцатки», как Китай, Индия и ЮАР, отказались голосовать по подобному вопросу.

Запад пытался представить прошлую декларацию «Группы двадцати» как признак якобы изоляции России. Кроме того, в документе упоминалось о «звучной пощёчине» для Москвы.

При этом Шольц заявил, что произошло «важное прояснение в решающий момент конфликта». Новая же декларация саммита G20 не содержит осуждения в адрес России и каких-либо отметок о «пощёчине».

В публикации отмечается, что содержание нового документа указывает на то, что какого-либо прояснения не было, как и «решающего момента».

Саммит «Большой двадцатки» проходит в Индии с 9 по 10 сентября. В нём не стали участвовать президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

Как сообщало ИА Регнум, 15 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что попытки изолировать Россию от мирового сообщества провалились. Он отметил, что это обстоятельство вынуждены признать даже на Западе.

9 сентября британская газета Financial Times написала, что итоговая декларация саммита G20 в Индии стала ударом по Западу, обнажив отсутствие глобального консенсуса по поддержке Украины. Официальный представитель украинского министерства иностранных дел Олег Николенко написал, что Киев недоволен оценкой спецоперации в итоговой декларации саммита «Группы двадцати» в Нью-Дели.