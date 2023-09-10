Джакарта, 10 сентября, 2023, 07:52 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо призвал мировое сообщение остановить все войны и вооружённые конфликты для достижения мирного будущего. Об этом сообщило агентство ANTARA со ссылкой на министерство информации Индонезии.

Kremlin.ru Джоко Видодо

«Мы должны остановить войны, твёрдо придерживаться международного права и работать вместе», — сказал политик в ходе выступления на второй сессии саммита G20.

Президент Индонезии отметил, что АСЕАН (Ассоциация государства Юго-Восточной Азии) фундаментом стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. По его словам, Индонезия способна стать «нейтрализатором» региональной напряжённости.

Как передавало ИА Регнум, по итогам первого дня саммита G20 в Нью-Дели (Индия) участники мероприятия приняли совместную итоговую декларацию. Авторы документа обратили внимание на украинский конфликт, который негативно повлиял на глобальную энергетическую безопасности, инфляцию и экономику, призвали к полному исполнению условий зерновой сделки и выступили против применения ядерного оружия.

Согласование декларации, по словам шерпа Индии в группе Амитабха Канта, заняло более 200 часов непрерывных переговоров. Он отметил сотрудничества с коллегами из ЮАР, Бразилии, Индонезии, также проводились переговоры с Россией, Китаем и странами G7.

По мнению британского издания Financial Times, итоговая декларация саммита «Группы двадцати» стала ударом по Западу, так как она показала полное отсутствие консенсуса по поддержке Украины в вооружённом конфликте.