Владивосток, 10 сентября, 2023, 07:39 — ИА Регнум. Филиппины обсуждают с властями Владивостока запуск авиарейсов в Себу — город на Филиппинах, расположенный в центральной части архипелага. Об этом 10 сентября в беседе с РИА Новости заявил посол Филиппин в России Игорь Байлен.

Alex Ranaldi Авиарейс

«Мэр Себу здесь, у нас тут очень представительная делегация, и со стороны Себу, и со стороны Владивостока есть интерес к этому вопросу. Вчера мы обсуждали эту тему с мэром Владивостока Константином Шестковым», — рассказал собеседник агентства.

Игорь Байлен отметил, что существует целый ряд вопросов, которые необходимо решить для запуска авиарейсов, однако он отметил, что обе стороны заинтересованы в этой инициативе.

Как передавало ИА Регнум, 5 сентября между Россией и Мьянмой после тридцатилетнего перерыва возобновили авиасообщение. Первый авиарейс по маршруту Янгон — Мандалай — Новосибирск был выполнен в среду. Таким образом, Мьянма стала 38-й страной, с которой Россия возобновила прямые авиарейсы.

25 августа в Пхеньян из аэропорта Владивостока вылетел первый со времен пандемии коронавируса пассажирский авиарейс Air Kyoto. Решение о приостановке авиасообщения между Пхеньяном и Владивостоком власти Северной Кореи в рамках борьбы с распространением эпидемии приняли в феврале 2020 года.