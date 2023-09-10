Владивосток, 10 сентября, 2023, 07:34 — ИА Регнум. Шулерством при составлении рейтингов университетов мира занимается Запад ради переманивания к себе талантливой молодёжи из стран Азии и Африки. Об этом 10 сентября заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в обращении к участникам Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Нарышкин

Подходы Запада в сферах науки и образования Нарышкин назвал неоколониальными. Запад, по мнению Нарышкина, не уважает другие культуры и одновременно убеждён в своём превосходстве. По этим причинам западными странами предпринимаются шаги, направленные на сохранение «своего якобы привилегированного статуса». Такой подход уже принёс огромный ущерб всему человечеству.

«Необъективность, перерастающая порою в шулерство при рейтинговании ведущих университетов мира, препятствование развитию национальных систем образования и недобросовестное переманивание талантливой молодежи из стран Азии и Африки, превращают многие незападные общества в вынужденных доноров интеллектуального капитала», — отметил Нарышкин.

По мнению Нарышкина, следует выработать альтернативные принципы мироустройства, которые будут основаны на взаимном уважении, суверенитете и подлинном равноправии всех участников международных отношений.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке обсудит дальневосточную проблематику, а также международные вопросы.