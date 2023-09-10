Авиация РФ уничтожила у острова Змеиный три катера ВСУ — 564-й день СВО
Наступивший 564-й день специальной военной операции на Украине (СВО) ознаменован известием об уничтожении в ночь на 10 сентября десантных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в западной части акватории Чёрного моря. По данным Минобороны, противник передвигался на трёх быстроходных военных катерах Willard Sea Forc производства США и был настигнут самолетами морской авиации Черноморского флота северо-восточнее острова Змеиный. Уточняется также, что катера направлялись в направлении Крымского побережья.
Также возле побережья Крыма поражены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По данным российского оборонного ведомства, ВСУ пытались атаковать объекты на российской территории.
Тем временем, в районе Серебрянского лесничества авиация и артиллерия Вооружённых сил России нанесли огневое поражение штурмовым группам 12-й бригады специального назначения «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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