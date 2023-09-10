Наступивший 564-й день специальной военной операции на Украине (СВО) ознаменован известием об уничтожении в ночь на 10 сентября десантных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в западной части акватории Чёрного моря. По данным Минобороны, противник передвигался на трёх быстроходных военных катерах Willard Sea Forc производства США и был настигнут самолетами морской авиации Черноморского флота северо-восточнее острова Змеиный. Уточняется также, что катера направлялись в направлении Крымского побережья.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Также возле побережья Крыма поражены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По данным российского оборонного ведомства, ВСУ пытались атаковать объекты на российской территории.

Тем временем, в районе Серебрянского лесничества авиация и артиллерия Вооружённых сил России нанесли огневое поражение штурмовым группам 12-й бригады специального назначения «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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