Бразилиа, 10 сентября, 2023, 07:01 — ИА Регнум. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует посетить Россию в следующем году для участия в саммите межгосударственного объединения БРИКС. Об этом он в субботу, 9 сентября, заявил в интервью индийскому телеканалу Firstpost.

Иван Шилов ИА REGNUM Лула да Силва

«Саммит БРИКС в России в следующем году пройдёт до саммита G20 в Бразилии, и я поеду на саммит БРИКС в Россию», — сказал Лула да Силва, отметив, что не сомневается в участии в мероприятии лидеров других стран — членов объединения.

Также он сообщил, что направит президенту России Владимиру Путину приглашение на саммит «Группы двадцати» в Бразилии. «Он получит приглашение… Уверен, что Путин может спокойно приезжать в Бразилию», — сказал бразильский лидер.

Отвечая на вопрос о том, как Владимир Путин приедет в Бразилию с учётом того, что страна является членом Международного уголовного суда, да Силва заверил, что может гарантировать ему безопасность как президент страны.

Как передавало ИА Регнум, 24 августа президент Бразилии Лулу да Силва на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге допустил проведение встречи участников БРИКС и G7. По его словам, на такой встрече возможно было бы обсудить торговлю и научно-технические достижения.

Он напомнил, что цель БРИКС — объединение Глобального Юга, а не противодействие Соединённым Штатам Америки, «Большой семёрке» или каким-либо другим международным объединениям.