Лондон, 10 сентября, 2023, 06:31 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Великобритании испытывают серьёзную нехватку боевых самолётов и не обладают достаточными резервами на случай масштабного военного конфликта. Об этом в воскресенье, 10 сентября, сообщили в британском комитете по обороне.

Многоцелевой истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании

«Воздушный флот британских ВВС сейчас обладает высокими, но узкоспециализированными возможностями. Он испытывает количественную нехватку и не обладает достаточными резервами», — говорится в документе, опубликованном на сайте парламента Великобритании.

Согласно данным комитета по обороне, на данный момент на вооружении британских ВВС стоят 205 самолётов, из которых 159 истребителей и 46 транспортных самолётов.

Отмечается, что увеличить боеспособность ВВС Великобритании можно в первую очередь за счёт покупки дополнительной партии американских истребителей F-35. Ранее было заказано 74 таких самолёта.

Как передавало ИА Регнум, в апреле министерство обороны США сообщило, что лишь треть из американских истребителей F-35 готовы к выполнению боевых задач. В Пентагоне отметили, что основной проблемой самолёта стал дефект силовой установки. Также истребители испытывают трудности при переходе на сверхзвуковую скорость.