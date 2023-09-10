Ниамей, 10 сентября, 2023, 05:48 — ИА Регнум. Военные, захватившие власть в Нигере, выдвинули Франции обвинения в развертывании вооруженных сил в странах Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) для последующей интервенции в страну. Соответствующее заявление мятежники сделали 9 сентября на национальном телевидении, сообщает Agence France-Presse (AFP).

Иван Шилов ИА Регнум Переворот в Нигере

«Франция продолжает развертывать свои силы в нескольких странах ЭКОВАС в рамках подготовки к агрессии против Нигера, которую она рассматривает во взаимодействии с этой организацией», — приводит агентство слова лидера мятежников Амаду Абдрамана.

Мятежники указали, что Париж размещает воинский контингент в Кот-д’Ивуаре, Сенегале, Бенине и других странах ЭКОВАС.

Ранее ИА Регнум сообщало, что новые власти Нигера запретили посещать посла Франции в стране Сильвена Итте всем, кроме сотрудников французской дипломатической миссии. По этой причине в Ниамее автомобили с представителями ЕС и Испании не смогли проехать в посольство Франции для беседы с послом.

В ночь на 26 июля в Нигере произошёл государственный переворот. К власти в стране пришла группа военных, которая отстранила от управления президента республики Мохамеда Базума.

25 августа новые власти Нигера потребовали от Сильвена Итте в течение 48 часов покинуть страну. Они объяснили своё решение действиями французских властей, противоречащими интересам африканской республики.

Назначенный мятежниками премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн заявил 5 сентября о проведении переговоров по скорейшему выводу из страны французских сил.