Киев, 10 сентября, 2023, 05:36 — ИА Регнум. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Вооружённые силы Украины используют системы спутниковой связи Starlink на всей линии фронта.

Иван Шилов ИА REGNUM Кирилл Буданов

«Они достаточно хорошо зарекомендовали себя. Можно много говорить, хороши они или плохие, но есть факты — абсолютно вся линия фронта работает на них», — сказал Буданов, выступая на форуме Ялтинской европейской стратегии.

Кроме того, он подтвердил, что системы спутниковой связи Starlink действительно некоторое время не работали возле Крыма. «Это я могу абсолютно подтвердить», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 7 сентября телеканал CNN сообщил, что в 2022 году Илон Маск мог тайно отключить спутниковую сеть Starlink возле Крыма, чтобы помешать Вооружённым силам Украины атаковать российский Черноморский флот. Американский миллиардер объяснил это тем, что Starlinkне предназначена для использования в военных целях.

В тот же день The Washington Post опубликовал выдержки из биографии бизнесмена за авторством журналиста Уолтера Айзексона, в которых отмечается, что Маск счёл безрассудной попытку ВСУ провести атаку шестью безэкипажными подводными аппаратами на Черноморский флот в Севастополе и Крыму.