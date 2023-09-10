* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Донецк, 10 сентября, 2023, 05:29 — ИА Регнум. Авиация и артиллерия Вооружённых сил России нанесли огневое поражение штурмовым группам украинской националистической бригады «Азов»* (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Серебрянского лесничества, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«В районе Серебрянского лесничества штурмовой и армейской авиацией и огнем артиллерии нанесено огневое поражение по штурмовым группам 12-й бригады специального назначения «Азов»*, — сказал он в беседе РИА Новости.

Кроме того, в районе Торского выступа (краснолиманское направление) российские военные отразили три попытки ВСУ перейти в атаку. Также, по словам Савчука, бомбардировщики ВС РФ нанесли три удара по двум командно-наблюдательным пунктам украинской армии в районе населённых пунктов Червоная Диброва и Серебрянка.

В результате атак ВСУ потеряли на этом направлении до 50 военных, боевую бронемашину и пикап. Помимо этого, российские войска уничтожили украинский беспилотник.