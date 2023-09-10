Вашингтон, 10 сентября, 2023, 04:58 — ИА Регнум. Обвинения в адрес России в планах захватить Европу не имеют под собой почвы и сравнимы с опасениями о высадке вьетнамцев в США во время Вьетнамской войны, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на видеохостинге YouTube.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

Так эксперт оценил частые заявления американских властей о том, что Запад должен помешать Москве захватить Европу, а сделать это якобы можно, только если одолеть РФ на Украине.

Макгрегор напомнил о своей службе в военной академии «Вест-Пойнт», когда шла Вьетнамская война. По его словам, власти США тогда пугали население вторжением Вьетконга (Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама).

Он назвал эти высказывания «чепухой» и напомнил, что описанный сценарий не был реализован даже после вывода американских войск из Вьетнама. Экс-советник Пентагона подчеркнул, что подобные обвинения также выдвигались в адрес властей Ирака и Афганистана для обоснования вторжения в эти страны.

По словам Макгрегора, теперь этот приём используют с Россией и Украиной. Он призвал жителей США «проснуться и осознать», что их власти врут им.

Как сообщало ИА Регнум, 18 января глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что политика Запада по антироссийскому военному усилению Украины привела Европу к угрозе вооруженного конфликта.

10 июня посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов обвинил США в нежелании искать пути мирного урегулирования украинского конфликта. По его словам, это доказывают поставки американской военной помощи.

4 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с 2014 года, после государственного переворота на Украине, Россия пыталась любыми способами не допустить войны и старалась разрешить проблемы Донбасса мирно.