Якутск, 10 сентября, 2023, 04:43 — ИА Регнум. Российская группа компаний «Алроса», занимающая лидирующую позицию в мире по объёмы добычи алмазов, добыла в Якутии крупнейший за последние десять лет алмаз массой 390,7 карата.

Иван Шилов ИА REGNUM Алмаз

«Компания «Алмазы Анабара» группы «Алроса» добыла на алмазном прииске Маят в Анабарском районе Якутии самый крупный за последние 10 лет в России алмаз ювелирного качестве. Масса рекордсмена составила 390,7 карата», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.

Отмечается, что вместе с алмазом-рекордсменом был также добыт бесцветный алмаз массой 37,7 карата классической формы октаэдра. Кристаллы направили на экспертную оценку.

До этого самый крупный алмаз ювелирного качестве находили в 2013 году. Масса того алмаза составила 401 карат.

В мае по итогам саммита G7 в Хиросиме лидеры стран «Большой семёрки» договорились, что будут стремиться ограничить торговлю российскими алмазами с целью сокращения доходов России в этой отрасли.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, отметил, что даже в случае введения таких санкций, Россия сможет перенаправить экспорт алмазов, так как у рынка есть много других направлений.