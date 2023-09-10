Вашингтон, 10 сентября, 2023, 04:07 — ИА Регнум. Всемирный банк (ВБ) предложил «всестороннюю помощь» Марокко, которое пострадало от разрушительного землетрясения, говорится в заявлении на сайте учреждения.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

В тексте также сказано, что организация выразила соболезнования марокканскому руководству в связи с трагедией.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 9 сентября в Марокко произошло землетрясение магнитудой 6,8. По последним данным МВД королевства, в результате стихийного бедствия погибли 2012 человек и еще 2059 пострадали.

Власти королевства в связи с трагедией объявили трёхдневный национальный траур, на время которого в стране приспустят флаги на всех общественных зданиях. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI из-за произошедшего. Власти Индии также выразили соболезнование Марокко и заявили о готовности оказать помощь.