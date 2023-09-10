Лондон, 10 сентября, 2023, 04:04 — ИА Регнум. Гидрографическая служба Великобритании передала Украине четыре эхолота общей стоимостью 1,6 миллиона фунтов. Об этом в воскресенье, 10 сентября, сообщили в Министерстве обороны Объединённого королевства.

Иван Шилов ИА Регнум Черное море

«Британская гидрографическая служба… передала государственной гидрографической службе Украины оборудование общей стоимостью 1,6 миллиона фунтов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что переданное оборудование необходимо для поддержания безопасности морской навигации и судоходства в регионе. В общей сложности Великобритания передала Украине два однолучевых и два многолучевых эхолота.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что его страна будет использовать разведку, наблюдение и рекогносцировку для мониторинга действий России в акватории Чёрного моря.

После прекращения действия зерновой сделки, которая была приостановлена 17 июля и не продлена из-за невыполнения данных России обещаний, украинская сторона объявила об открытии зернового коридора.

Как передавало ИА Регнум, 19 июля в Министерстве обороны России заявили, что суда, следующие в украинские порты в Чёрном море, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. Кроме того, страны, чьи флаги располагаются на таких судах, будут считаться вовлечённым в конфликт на Украине.