Рабат, 10 сентября, 2023, 03:48 — ИА Регнум. Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Марокко превысило две тысячи, ещё свыше двух тысяч человек пострадали. Об этом 10 сентября сообщила местная газета Hespress со ссылкой на данные МВД страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

«Число погибших увеличилось до 2012, пострадали 2058, из них 1404 ранены», — сообщил источник.

Ранее сообщалось о 1305 погибших и 1832 пострадавших, из которых 1220 получили серьёзные ранения.

Как передавало ИА Регнум, король Марокко Мухаммед VI в связи с произошедшим в стране землетрясением объявил трёхдневный национальный траур в память о погибших в результате бедствия. На время траура флаги на всех общественных зданиях будут приспущены.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Марокко в ночь на 9 сентября. Эпицентр подземных толчков располагался в 72 километрах от Марракеша, одного из четырёх имперских городов королевства, в котором проживает более 800 тысяч человек.

Руководитель отдела в Национальном геофизическом институте Марокко Насер Джабур назвал землетрясение самым разрушительным за последние сто лет.