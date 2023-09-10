Киев, 10 сентября, 2023, 03:33 — ИА Регнум. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец предложил отменить статус «ограниченно годен» для призыва в ВСУ. Об этом он заявил в эфире всеукраинского телемарафона.

Иван Шилов ИА Регнум ВСУ

По мнению омбудсмена, гражданин должен быть или годен к военной службе, или нет. Лубинец отметил, что призываемые в войска лица с проблемами по здоровью могут не участвовать в боях на передовой, а служить в штабе или в войсках, в которых они смогут выполнять воинские обязанности.

Он уточнил, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины уже призывал разобраться с понятиями «ограниченно годен», «не пригоден», «полностью пригоден». Омбудсмен также подчеркнул, что его команда зафиксировала множество случаев манипуляций с этими статусами из-за коррупции.

Лубинец пояснил, что иногда граждане Украины, у которых не было проблем со здоровьем, получали отсрочку от службы, а людям с заболеваниями выдавали справки с припиской «ограниченно пригодный».

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября украинское минобороны выпустило указ, согласно которому на Украине подлежат мобилизации мужчины, ограниченно годные к службе. 4 сентября в Верховную раду внесли законопроект об отмене отсрочки от мобилизации для мужчин призывного возраста, которые получают второе высшее образование и достигли возраста 30 лет.

6 сентября появилась информация, что на Украине с 1 октября всех женщин-медиков и фармацевтов поставят на воинский учёт.