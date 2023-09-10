Париж, 10 сентября, 2023, 03:06 — ИА Регнум. Как минимум 13 человек пострадали в результате столкновения двух катеров в Средиземном море на юге Франции. Об этом 9 сентября сообщила радиостанция France Info.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

Согласно предварительным данным, прогулочный катер с семью пассажирами потерял управление и на большой скорости протаранил деревянное судно возле мыса Круазет. На втором судне находились дайверы, всего на борту было 14 человек.

От удара на деревянном судне снесло рубку, а капитана выбросило за борт. Спасателям пришлось проводить капитану реанимационные мероприятия, так как у него произошла остановка сердца. Пострадали 13 человек, четверо из них получили тяжелые травмы и доставлены в больницу.

Все люди, находившиеся на борту двух судов, были спасены. В поисково-спасательной операции были задействованы десять морских и воздушных судов спасательной службы, жандармерии и полиции.

Как уточнил помощник мэра Марселя Эрве Маншон на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter), капитан катера с туристами задержан. Маншон указал, что судно зафрахтовали волонтеры в рамках операции Des Esp ces qui Comptent («Виды, которые считаются») по учету морской фауны в прибрежной зоне.

Ранее ИА Регнум сообщало, что напавшие на катамаран кругосветной экспедиции по пути великих российских мореплавателей акулы потопили катамаран кругосветной экспедиции россиян в Тихом океане, экипаж которого смог спастись.

Также сообщалось, что в Греции из-за действий экипажа погиб опоздавший на рейс пассажир парома Blue Horizon. Очевидцы заявили, что члены экипажа требовали предъявить билет, хотя его можно оформить и на борту.

По распоряжению прокурора и начальника порта паром вернули в Пирей, капитана и экипаж арестовали.