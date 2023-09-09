Ереван, 10 сентября, 2023, 02:49 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправил в отставку начальника службы государственной охраны. Об этом в субботу, 9 сентября, сообщили на официальном сайте правительства страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«Освободить Саркиса Ованнисяна от должности начальника службы государственной охраны», — говорится в тексте приказа премьер-министра. На освободившуюся должность назначили Артура Гаспаряна, занимавшего ранее пост заместителя руководителя силовой структуры.

В приказе не уточняется, что именно стало причиной кадровых изменений в структуре госохраны.

Целями и задачами службы являются прогнозирование и выявление угроз объектам государственной охраны, реализация комплексных мероприятий по предотвращению угроз и обеспечение безопасности государственных объектов.