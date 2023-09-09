Киев, 10 сентября, 2023, 02:29 — ИА Регнум. Как минимум шесть взрывов прогремело в столице Украины Киеве. Об этом 10 сентября сообщил украинский телеканал ТСН.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

«Очевидцы сообщают о звуках взрывов в Киеве», — сказано в сообщении телеканала.

По данным онлайн-ресурса по оповещению населения украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области, а также ещё в восьми регионах Украины действует режим воздушной тревоги.

Информацию о взрывах в Киеве подтвердил и мэр города Виталий Кличко в своём Telegram-канале. По словам Кличко, взрывы вызваны работой ПВО.

Также мэр Киева сообщил об угрозе атак беспилотников и о падении обломков в Святошинском, Шевченковском и Подольском районах столицы. Соломенском районе города произошло возгорание обломков на проезжей части. На местах падения обломков работают экстренные службы.

Кроме того, Кличко рассказал об одном пострадавшем, которому оказывают медицинскую помощь на месте.

Ранее ИА Регнум сообщало, что серия взрывов прогремела в ночь на 10 сентября в Сумской и Черниговской областях Украины. Подробности не приводятся, информация о пострадавших и разрушениях не поступала. На момент взрывов в обеих регионах действовал режим воздушной тревоги.

По данным мэра города Кривого Рога Александра Вилкула, в городе произошёл взрыв. Глава города предупредил о запрете снимать и выкладывать в интернет последствия взрыва.