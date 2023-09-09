Саратов, 10 сентября, 2023, 02:01 — ИА Регнум. Восьмилетний ребёнок провалился в канализационную яму и погиб. Инцидент произошёл в субботу, 9 сентября, в райцентре Перелюб Саратовской области. В региональном управлении СК РФ сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

«По предварительным данным… восьмилетний мальчик встал на приоткрытый канализационный люк на улице Советской села Перелюб и упал с него в канализационную яму», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте следственного управления Следственного комитета России по Саратовской области.

О случившемся сообщили местные жители. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». В региональной прокуратуре отметили, что мальчик погиб во время игры с другим ребёнком.

Как передавало ИА Регнум, 8 сентября в посёлке Андреевском в Брединском районе Челябинской области погиб школьник, запутавшийся в верёвках, на которых выводил лошадь. В региональном следственном комитете подтвердили гибель 15-летнего подростка и сообщили о начале проверки.