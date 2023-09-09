Москва, 10 сентября, 2023, 01:58 — ИА Регнум. Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) зарегистрировала на выборах в России по меньшей мере 15 жалоб, оказавшихся при проверке недостоверными. Об этом сообщила журналистам председатель комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алёна Булгакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

«Пятнадцать фейков на карте сообщений ассоциации «Независимого общественного мониторинга», — сказала она в беседе с РИА Новости.

8 сентября стало известно, что после первого дня голосования в России выявили 10 недостоверных сообщений о выборах. При этом первый день выборов прошёл без нарушений.

Как сообщало ИА Регнум, свыше 2,5 млн человек приняли участие в выборах в Москве по итогам второго дня голосования. В сентябре провидение выборов в России займёт три дня. 10 сентября голосование на участках завершится.

8 сентября представитель Российской ассоциации политической науки, замглавы Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заявил, что в первый день выборов в России в информационном пространстве был зафиксирован взрывной рост негативных и провокационных материалов о ходе голосования.