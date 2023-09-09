Рамалла , 10 сентября, 2023, 01:31 — ИА Регнум. Палестинский подросток стал жертвой столкновений с израильскими военными в лагере для беженцев эль-Аруб на Западном берегу реки Иордан, сообщило министерство здравоохранения Палестины.

Israel Defense Forces Сектор Газа

Он умер в больнице, куда попал из-за ранения, полученного в ходе стрельбы. Красный Полумесяц информирует, что в результате столкновений также пострадали десятки палестинцев. Против них применили слезоточивый газ.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июля израильские силовики провели ночной операцию в городе Дженине на Западном берегу реки Иордан. В ходе рейда погибли четыре палестинца.

30 августа в Иерусалиме террорист совершил атаку на людей, которые ожидали транспорт на трамвайной остановке. При нападении пострадал один человек. Он получил ножевые ранения. Пострадавшего госпитализировали. Преступника обезвредила полиция.