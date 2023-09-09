Мелитополь, 10 сентября, 2023, 01:24 — ИА Регнум. Российские военные повысили эффективность уничтожения западной бронированной техники благодаря использованию недорогих противотанковых ракетных комплексов «Корнет». Об этом говорится в статье, опубликованной на портале Military Watch Magazine.

Ольги Балашовой Пуск «Корнета»

«Западные бронемашины на Украине выходят из строя с такой скоростью, что приходится задумываться об увеличении поставок. Однако их эффективность на практике оказалась под большим вопросом», — говорится в материале.

Авторы отметили, что российская армия успешно уничтожает западную технику, прожигая её броню недорогими отечественными противотанковыми ракетными комплексами «Корнет». По мнению журналистов, именно по этой причине Соединённые Штаты Америки долгое время опасались отправлять на Украину танки Abrams. А массовое уничтожение этих боевых машин может нанести существенный удар по имиджу американского ВПК.

Как передавало ИА Регнум, 9 сентября глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что второй британский танк Challenger 2, уничтоженный в ходе боевых действий в Запорожской области, был поражён из ПТРК «Корнет». Он уточнил, что, по предварительным данным, боевую машину подбили бойцы 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии.

Об уничтожении первого танка Challenger 2 в Запорожской области стало известно 5 сентября. Британскую боевую машину поразили в районе Работино.