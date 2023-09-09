Тель-Авив, Израиль, 10 сентября, 2023, 01:05 — ИА Регнум. Новый антиправительственный митинг прошёл в израильском Тель-Авиве, собрав десятки тысяч участников, сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

Демонстранты выкрикивали лозунги с призывами об отставке правительства и размахивали национальными флагами. Протестующие смогли ненадолго заблокировать движение по центральной городской дороге.

На акцию также пригласили известную израильскую певицу Нету Барзилай, победившую на конкурсе «Евровидение» в 2018 году. Она исполнила перед толпой гимн Израиля. Организаторы митинга пообещали провести новые акции.

Массовые протесты в стране начались в январе 2023 года. Их участники выступают против судебной реформы. Её приняли законодательно в июле.

Инициатива лишает суды, включая Верховный суд, возможности оспаривать решения исполнительной власти. В сентябре должны быть рассмотрены петиции, которые подписывались противниками принятого закона.

В конце июля в ходе очередной акции протеста против судебной реформы в Тель-Авиве пострадали десять полицейских.