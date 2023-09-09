Москва, 10 сентября, 2023, 00:59 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина получил травмы в результате падения со статуи у театра имени Е. Б. Вахтангова на улице Арбат в центре Москвы. Об этом 9 сентября сообщил Telegram-канал «Говорит Москва».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фонтан Принцесса Турандот на улице Арбат

Инцидент произошёл вечером 9 сентября. Неизвестный мужчина под аплодисменты некоторых очевидцев забрался на скульптуру в центре фонтана-памятника «Принцесса Турандот», чтобы сделать эффектные фотографии. Верхняя часть скульптуры, на которую пытался встать мужчина, отломилась и неизвестный упал вместе с ней.

Уточняется, что мужчина госпитализирован с переломами. По факту инцидента ГУ МВД по Москве проводит проверку.

Фонтан-памятник «Принцесса Турандот» выполнен по проекту скульптора Александра Бурганова и установлен в 1997 году как памятник одноимённому спектаклю, поставленному режиссёром Евгением Вахтанговым в 1922 году. Установка была приурочена к 75-летию первой постановки.

Скульптура уже привлекала внимание вандалов: в 2001 году ей отпилили руку и часть платья. Злоумышленники и части скульптуры найдены не были. Автору композиции скульптору Бурганову пришлось отлить заново утраченные элементы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в августе мужчина, в погоне за эффектным фотокадром, положил голову на сопло фонтана Же-До в Женеве. Вырвавшаяся из фонтана струя воды подбросила мужчину вверх на несколько метров. Виновнику инцидента потребовалась госпитализация.

Ещё один любитель эффектных фотографий решил устроить фотосессию на бронзовом коне в Санкт-Петербурге. Вандал забрался на скульптуру на Аничковом мосту, оседлал коня, после чего благополучно спустился на землю. В ближайшее время специалисты музея городской скульптуры тщательно осмотрят монумент. Если обнаружат повреждения, на хулигана напишут заявление в полицию.