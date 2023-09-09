Рабат, 9 сентября, 2023, 23:33 — ИА Регнум. Национальный траур в память о погибших в результате землетрясения объявил король Марокко Мухаммед VI. Об этом 9 сентября, сообщает марокканская газета Hespress, ссылаясь на коммюнике дворца.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

Соответствующее решение принято в ходе заседания под председательством монарха, посвященного последствиям землетрясения, на которой присутствовали ряд членов правительства и руководители силовых ведомств.

Национальный траур по жертвам землетрясения продлится три дня. Всё это время флаги на всех общественных зданиях будут приспущены.

Кроме того, Мухаммед VI поручил немедленно создать межведомственную комиссию, которая будет отвечать за разработку и реализацию программы чрезвычайной помощи о поддержке пострадавших и восстановлению разрушенного жилья. Армии Марокко дано поручение сформировать спасательные команды для обеспечения пострадавших районов питьевой водой, продуктами, палатками, одеялами и предметами первой необходимости.

Монарх указал на необходимость ускорить поисково-спасательные работы, а также распорядился открыть в Центральном банке специальный счет для сбора пожертвований.

Ранее ИА Регнум сообщало, что число погибших в Марокко в результате землетрясения и его последствий, превысило 1,3 тысячи, пострадали более 1,8 тысячи человек.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на территории Марокко в ночь на 9 сентября. Эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 72 км от Марракеша, где проживает более 800 тысяч человек.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI по поводу с землетрясения. Он также передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.