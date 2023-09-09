Амстердам, 9 сентября, 2023, 23:24 — ИА Регнум. Активистов из организации Extinction Rebellion Nederland, блокировавших крупную трассу в Гааге, начали задерживать сотрудники полиции Нидерландов. Об этом 9 сентября сообщил телеканал NOS.

Иван Шилов ИА REGNUM

Экоактивисты движения Extinction Rebellion Nederland заблокировали крупную автомагистраль А12 в Гааге, протестуя против выделения государством субсидий на добычу ископаемого топлива. Акция была запрещена муниципалитетом, но активистов это не остановило. На призывы полиции переместиться с трассы в другое место, где разрешена демонстрация, активисты не отреагировали, и тогда мэр Гааги отдал распоряжение полиции принять меры для деблокировки автотрассы.

Сначала полиция пустила в ход водометы, после чего начались задержания заблокировавших дорогу экоактивистов. При этом в акции приняли участие, по разным оценкам, несколько тысяч человек.

«Сегодня, 9 сентября, мы задержали более 2400 человек на трассе A12…включая десятки несовершеннолетних», — сказано в сообщении полиции Гааги в сети X (бывший Twitter).

Экоактивисты не в первый раз проводят протестные акции на автотрассе в Гааге. Предыдущие попытки перекрыть ключевую автодорогу города вылились в задержания сотен демонстрантов. Руководители движения Extinction Rebellion Nederland заявили, что будут перекрывать автотрассу в Гааге до тех пор, пока власти не отменят субсидии на добычу полезных ископаемых.

Ранее ИА Регнум сообщало о задержании около 700 экоактивистов, перекрывавших автотрассу, были задержаны сотрудниками полиции в Гааге. После призывов к экоактивистам разойтись, которые были проигнорированы протестующими, полиция начала разгон демонстрантов с целью деблокировать автомагистраль. Для разгона применялись водомёты.

По данным нидерландских экологических организаций Friends of the Earth Netherlands, Oil Change International и SOMO, власти страны ежегодно направляют €37,5 млрд субсидий в сектора экономики, использующие ископаемое топливо (нефть, газ, уголь).

Общая длительность перебоев с электроэнергией в год в Нидерландах может вырасти втрое к 2030 году. Об этом предупредила в январе 2023 года местная энергораспределительная компания Tennet. В компании сообщили, что потребление электроэнергии растёт из-за того, что началась тенденция сокращения использования ископаемого топлива. Кроме того, электричества вырабатывают всё меньше из-за того же сокращения потребления ископаемого топлива.