Рабат, 9 сентября, 2023, 23:23 — ИА Регнум. Число человек, погибших в Марокко в результате землетрясения и его последствий, превысило 1,3 тысячи, пострадали более 1,8 тысячи человек. Об этом в субботу, 9 сентября, сообщило издание Hespress со ссылкой на данные МВД страны.

Wang Dongzhen/Global Look Press

«Число погибших увеличилось до 1305 [человек — ред.], пострадали более 1832, из них 1220 получили серьёзные ранения», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что число жертв землетрясения превысило одну тысячу человек. Ещё 1,2 человека пострадали, из них 720 пребывают в критическом состоянии.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на территории Марокко в ночь на 9 сентября. Эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 72 км от Марракеша, где проживает более 800 тысяч человек.

Руководитель отдела в Национальном геофизическом институте Марокко Насер Джабур заявил, что произошедшее землетрясение стало самым разрушительным за последние 100 лет.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI по поводу с землетрясения. Он также передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.