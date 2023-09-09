Число погибших при землетрясении в Марокко превысило 1,3 тысячи человек
Рабат, 9 сентября, 2023, 23:23 — ИА Регнум. Число человек, погибших в Марокко в результате землетрясения и его последствий, превысило 1,3 тысячи, пострадали более 1,8 тысячи человек. Об этом в субботу, 9 сентября, сообщило издание Hespress со ссылкой на данные МВД страны.
«Число погибших увеличилось до 1305 [человек — ред.], пострадали более 1832, из них 1220 получили серьёзные ранения», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что число жертв землетрясения превысило одну тысячу человек. Ещё 1,2 человека пострадали, из них 720 пребывают в критическом состоянии.
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на территории Марокко в ночь на 9 сентября. Эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 72 км от Марракеша, где проживает более 800 тысяч человек.
Руководитель отдела в Национальном геофизическом институте Марокко Насер Джабур заявил, что произошедшее землетрясение стало самым разрушительным за последние 100 лет.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI по поводу с землетрясения. Он также передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.