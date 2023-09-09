Ярославль, 9 сентября, 2023, 23:22 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул в заброшенном здании в бывшей усадьбе купца Вахрамеева в центре Ярославля, сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Ярославской области.

Кадр из видео

Речь идёт о постройке 1912 года, которая является памятником федерального значения. Она расположена по адресу: улица Ушинского, 16. Ранее в здании также располагался военкомат. Об этом пишет РИА Новости.

Огонь охватил площадь 200 кв. метров на втором этаже постройки. В ходе тушения пожара удалось спасти одного человека.

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Как сообщало ИА Регнум, в июле 2022 года в музее-усадьбе композитора Николая Римского-Корсакова в деревне Любенск в Псковской области вспыхнул пожар. Он начался из-за выполнения работ по гидроизоляции мягкой кровли с использованием газовой горелки.

В середине декабря произошёл пожар в старинном здании в Малом Знаменском переулке в Москве (известном как усадьба Лопухиных). Огонь распространился между вторым этажом и чердаком на площади около 50 кв. метров.

В результате пожара пострадал человек. Также при инциденте произошло обрушение на площади около 40 кв. метров.