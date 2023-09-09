Вашингтон, 9 сентября, 2023, 22:59 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки, Индия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Израиль и Иордания завершили работу над созданием нового экономического коридора Индия — Ближний Востоке — Европа. Об этом в субботу, 9 сентября, заявил президент США Джо Байден по итогам саммита G20 в Нью-Дели.

Bonnie Cash — Pool via CNP/Global Look Press Президент США Джо Байден

«Мир стоит на переломном этапе истории. Момент, когда решения, которые мы принимаем сегодня, повлияют на ход нашего будущего — всего нашего будущего на десятилетия вперед», — приводит слова Байдена пресс-служба Белого дома.

Проект США, стран Ближнего Востока и Евросоюза предусматривает инвестиции как в железнодорожные, так и в морские перевозки, что существенно облегчит торговлю в указанных регионах. Также данный проект представляет одну из ключевых инициатив США в рамках противостояния влиянию Китая — создание альтернативы «Шёлковому пути».

«Шёлковый путь» — главный маршрут поставок продукции из Китайской Народной Республики в страны Западной Азии и Европы.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь посольства Китая в Соединённых Штатах Америки Лю Пэнъюй заявил, что экономические отношения между странами пережимают «трудный период». Он подчеркнул, что основными причинами этого в первую очередь стали торговые тарифы, односторонние санкции, а также ужесточение экспортного контроля.