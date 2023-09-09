Анкара, 9 сентября, 2023, 22:56 — ИА Регнум. Ураганный ветер ожидается в турецкой провинции Стамбул 10 сентября, сообщила администрация региона.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Синоптики прогнозируют, что ураган придет после полудня по местному времени (совпадает с московским). Порывы ветра могут достигать скорости до 50-75 км в час.

Губернатор провинции Давут Гюль призвал жителей региона проявлять осторожность.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября газета Hürriyet проинформировала, что во многих турецких провинциях наблюдаются наводнения из-за сильных дождей. В результате разгула природной стихии погибло не менее пяти человек.

Один из них погиб в районе Башакшехир в Стамбуле. Из-за подтоплений в городе на улицах потоки воды уносили припаркованные автомобили.

В ноябре 2021 года в результате удара урагана по Стамбулу пострадало по меньшей мере 38 человек.