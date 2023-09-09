Иваново, 9 сентября, 2023, 22:36 — ИА Регнум. Четыре человека погибли, ещё один пострадал в результате столкновения автомобиля с жилым домом в Иванове. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области.

МЧС Ивановской области

Авария произошла вечером 9 сентября на улице Куконковых, дом 90. По предварительным данным, легковой автомобиль врезался в жилой дом. В результате ДТП погибли четыре человека, один получил травмы разной степени тяжести. Пострадавший доставлен в областную клиническую больницу.

Причины и обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и полиция.

Ранее ИА Регнум сообщало, что три человека погибли в ДТП с участием бензовоза и легкового автомобиля, произошедшем 9 сентября возле города Красный Сулин в Ростовской области. При лобовом столкновении бензовоз перевернулся, произошёл разлив топлива на проезжую часть. Часть трассы перекрыта, организовано реверсивное движение.

Также сообщалось, что в Приозерском районе Ленинградской области произошла массовая авария с участием фуры и четырёх легковых автомобилей. По предварительным данным, в результате аварии два человека погибли. Количество пострадавших уточняют.