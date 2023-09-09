Ростов-на-Дону, 9 сентября, 2023, 21:41 — ИА Регнум. ДТП с участием бензовоза и легкового автомобиля, произошедшее 9 сентября возле города Красный Сулин в Ростовской области, привело к гибели трёх человек, сообщил «Интерфакс», ссылаясь на экстренные службы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Около 21:00 мск поступило сообщение о лобовом столкновении бензовоза и ВАЗ 21 099. ДТП произошло на выезде из Красного Сулина. Погибли три пассажира легковушки», — говорится в сообщении.

Журналистам рассказали, что при столкновении бензовоз перевернулся, из него стало вытекать топливо. Чтобы перекачать топливо, прибыл другой бензовоз. На трассе перекрыли одну полосу, правоохранители организовали реверсивное движение.

Как сообщало ИА Регнум, 21 августа в Ростовской области при лобовом столкновении двух автомобилей погибли восемь человек, в том числе четверо детей. Авария произошла в Волгодонском районе. В связи с трагедией в региональном управлении СК возбудили уголовное дело

В Азовском районе Ростовской области 18 августа на трассе М-4 «Дон» столкнулись восемь автомобилей. Причиной стало несоблюдение дистанции. В этом случае никто не пострадал.