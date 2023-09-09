Киев, 9 сентября, 2023, 21:25 — ИА Регнум. Страны Запада с начала 2023 года предоставили Киеву помощь на сумму в $30 млрд, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 9 сентября, выступая на экономическом форуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«За восемь с половиной месяцев этого года Украина получила $30 млрд от международных партнёров. Кроме того, есть конкретные договорённости по долгосрочному финансированию с МВФ, ЕС, Норвегией, Японией и другими странами G7», — сказал он.

Шмыгаль подчеркнул, что такая поддержка позволяет украинским властям содержать армию. Он добавил, что Киев направил более 60 млрд гривен ($1,64 млрд) в том числе на восстановление и защиту критической инфраструктуры.

Как сообщало ИА Регнум, Шмыгаль в январе 2023 года заявил, что дефицит бюджета Украины на этот год составил $38 млрд. Ещё $17 млрд требуется в этом году на восстановление инфраструктуры, энергетики и жилья, а также на разминирование.

В июле президент России Владимир Путин отметил, что поставки вооружений на Украину не помогут ВСУ изменить ситуацию на фронте. Он также указал на то, что снабжение Киева оружием только усугубляет конфликт и делает хуже для Украины.