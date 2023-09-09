Вашингтон, 9 сентября, 2023, 21:08 — ИА Регнум. Заявления, будто в НАТО сохраняется единство, смехотворны, и на самом деле блок просуществует ещё максимум 5-10 лет, заявил 9 сентября в ходе конференции Института Шиллера отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

Иван Шилов ИА REGNUM

«НАТО ещё повезёт, если альянс просуществует ещё пять, максимум десять лет», — сказал он.

Риттер добавил, что США и Канада не заботятся о благополучии членов Североатлантического альянса. Он заявил, что этот блок нужен Вашингтону только для распространения собственного влияния, в том числе на Азиатско-тихоокеанский регион, который не имеет отношения к безопасности Европы.

Бывший разведчик указал, что в случае заботы о европейских странах, входящих в НАТО, США не заставили бы их отказаться от дешёвых российских энергоносителей. По мнению Риттера, Вашингтон уже начал раскалывать альянс, когда в 2002 году перед вторжением в Ирак разделил Европу на новую и старую.

«Мы уже создали точку разлома в Европе, сказав, что есть те, кто с нами (в данном случае новая Европа, страны Балтии, Польша), и те, кто против нас (тогда это были Франция, Германия, Италия)», — сказал эксперт.

Он также напомнил о ситуации с Турцией, которая выступала против включения в НАТО Швеции и Финляндии. Кроме того, Вашингтон опасается, что Анкара может примерить самолёты F-16 против другого члена альянса — Греции, добавил Риттер.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года дипломатический корреспондент The New York Times в Европе Стивен Эрлангер также заявил, что НАТО грозит раскол. Он прокомментировал накал отношений между Грецией и Турцией. Эксперт предположил, что турецкая армия может неожиданно вторгнутся на греческую территорию. В свою очередь, китайская газета Global Times в ноябре сообщила, что эксперты в КНР отмечают риск скорого раскола Североатлантического альянса из-за военной помощи Украине. По их мнению, раздробленность из-за этого вопроса начинает нарастать.